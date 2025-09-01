أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تسجيل 9 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، بينهم ثلاث أطفال خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت صحة غزة، في بيان، إن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 348 شهيدًا، من بينهم 127 طفلًا.

وأشارت إلى أنه إعلان تصنيف المجاعة في قطاع غزة من قِبل الأمم المتحدة بتاريخ 22 أغسطس الماضي، سُجّلت 70 حالة وفاة، من بينهم 12 أطفال.

وتتواصل المجاعة في غزة في ظل حصار مطبق تفرض إسرائيل على القطاع الفلسطيني، مع إعاقة عملية إدخال كم كبير من المساعدات.

ويؤكدون مسئولون في غزة، أن الوضع لم يتغير في القطاع منذ إعلان الأمم المتحدة وجود مجاعة هناك، فيما تسود تحذيرات من إمكانية تزايد عدد الضحايا.