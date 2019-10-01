«آس» تكشف سبب استبعاد «رودريجيز» من قائمة الريال لمباراة بروج

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، عن قائمة الفريق المشاركة في لقاء اليوم أمام كلوب بروج البلجيكي ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة دوري أبطال أوروبا والذي سيقام على ملعب «سانتياجو بيرنابيو» معقل الميرنجي.

وشهدت القائمة العديد من المفاجآت، لعل أبرزها استدعاء الظهير البرازيلي مارسيلو ولاعب الوسط إيسكو، كما شهدت أيضًا استبعاد الويلزي جاريث بيل والكولومبي جيمس رودريجيز، على الرغم من الأداء المميز الذي ظهر عليه الثنائي خلال المباريات القليلة الماضية.

وكشفت صحيفة «آس» الإسبانية، أن سبب تفضيل زيدان استبعاد الجناح الويلزي من قائمة مباراة اليوم، هو منح اللاعب بعض الراحة نظرًا للمجهود البدني والأداء الجيد الذي قدمه منذ انطلاقة الموسم الجاري.

وأما بالنسبة إلى لاعب الوسط الكولومبي ووفقًا للصحيفة ذاتها، ففضل المدرب الفرنسي استبعاده من قائمة مواجهة كلوب بروج بعد شعوره بعدة آلام بدنية.

وعلى الرغم من عدم خطورة الأمر؛ إلا أن زيدان لم يشأ أن يخاطر باللاعب وفضل اتباع الحيطة والحذر، لا سيما وأن المباراة تُعد سهلة نوعًا ما.

وتُعد مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية الأخيرة التي خاضها الفريق أمس الإثنين هي خير دليل على عدم خطورة الأمر وأن زيدان لا يود فقط المخاطرة باللاعب لتجنب تفاقم تلك الآلام.