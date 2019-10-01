الزمالك يطالب الكاف بالتحقيق في بيان أزمة مباراة جينيراسيون

طالب أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مسؤولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بفتح تحقيق مع مَن أصدر بيانا أول أمس بشأن دراسة موقف مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
وكان الكاف قد أصدر بيانا يؤكد فيه أنه سيدرس موقف مباراة الزمالك وجينيراسيون من كل الجوانب، لافتا إلى وجود مباريات في الدوري المصري أقيمت بالقاهرة مساء الجمعة، خلافا لرفض الأمن إقامة مباراة الفريق الأبيض على ملعب بتروسبورت، ونقلها إلى برج العرب بالإسكندرية لتقام مساء الأحد.
وقال أحمد مرتضى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "ما حدث بالأمس من قبل أحد العاملين بالاتحاد الأفريقي يستوجب فتح تحقيق داخل الكاف من قبل السيد أحمد أحمد لمعاقبة من أصدر بيانا يتناقض مع ما صدر من قرارات سابقة بخصوص مباراة الزمالك".
وأضاف عضو مجلس الزمالك أن المشكلة لا تتعلق بمباراة بل تتعلق بهيبة الكاف وثقة الأندية والاتحادات في مصداقية وحيادية الكاف.
وينتظر الزمالك القرار النهائي من الكاف بشأن تأهله إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، معتمدا على أن قرار التأجيل لم يصدر عن النادي، ولكن جاء بقرار أمني.