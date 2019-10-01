الزمالك يطالب الكاف بالتحقيق في بيان أزمة مباراة جينيراسيون

وكان الكاف قد أصدر بيانا يؤكد فيه أنه سيدرس موقف مباراة الزمالك وجينيراسيون من كل الجوانب، لافتا إلى وجود مباريات في الدوري المصري أقيمت بالقاهرة مساء الجمعة، خلافا لرفض الأمن إقامة مباراة الفريق الأبيض على ملعب بتروسبورت، ونقلها إلى برج العرب بالإسكندرية لتقام مساء الأحد.