مشروعان جديدان بالإسماعيلية بتكلفة 6 ملايين جنيه

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أعلنت محافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، عن الموافقة على إنشاء مشروعين استثماريين جديدين بالمنطقة الحرة العامة الاستثمارية بمدنية الإسماعيلية بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت ستة ملايين جنيه.

وقال نائب المحافظ، في بيان صحفي، إن تلك المشروعات تشغل مساحة إجمالية قدرها 9 آلاف و860 مترا مربعا وتوفر نحو 1000 فرصة عمل جديدة لأبناء الإسماعيلية.

وأضاف نائب محافظ الإسماعيلية أن مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الاستثمارية وافق خلال اجتماعه اليوم على إقامة مشروع للخدمات البترولية ويشمل تخزين الآلات والمعدات الخاصة بأنشطة وخدمات البترول وتقديم كافة الخدمات والاستشارات اللازمة لمزاولة النشاطات البترولية، والذي يقام على مساحة إجمالية قدرها 500 متر مربع بتكلفة مليون جنيه.

كما وافق على إقامة مشروع آخر لصناعة وإنتاج الملابس الجاهزة والمنسوجات بأنواعها المختلفة واكسسوارات الموضة ويقام على مساحة إجمالية قدرها 9 آلاف و360 مترا مربعا وبتكلفة استثمارية قدرها خمسة ملايين جنيه.

وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع أن كافة أجهزة الدولة تهتم بدعم وتشجيع الاستثمار والتوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية والعمل على زيادة الإنتاج من أجل تحقيق التنمية الشاملة.

كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لأعمال رفع كفاءة وتطوير كافة المرافق والخدمات بالمنطقة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيداته بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة لتشجيع الاستثمار والتوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة والعمل على زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للشباب.