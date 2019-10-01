وزيرة الدولة للهجرة تثمن دعم الجالية المصرية في إيطاليا لجناح مصر بمعرض Marmomac

شارك عدد من الجالية المصرية في إيطاليا في معرض Marmomac الدولي للرخام والجرانيت الذي يقام بمدينة فيرونا الإيطالية، لدعم وزيارة جناح مصر بالمعرض، حيث يضم المعرض هذا العام جناحا مصريا كبيرا لعدد من المصانع المصرية، وعلى رأس هذا الجناح، قسم كبير لمصنع كنوز الجلالة للرخام والجرانيت، الذي يعد أحد مشروعات منطقة الجلالة، التي تتميز بأفخر وأروع أنواع الرخام في العالم.

وأثنت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم - في تصريح اليوم الثلاثاء - على دعم الجالية المصرية لكل منتج مصري وترويجهم للمعرض بإيطاليا والجناح المصري، مشيدة بدور السفير إيهاب أبوسريع القنصل العام المصري بميلانو، في التنسيق للزيارة وتشجيعه الجالية المصرية على المشاركة في المعرض ودعم الجناح المصري، وكذلك الدور الذي قام به أعضاء الجالية المصرية في ميلانو وفي روما.

وقالت وزيرة الهجرة إن دعم الجالية المصرية في إيطاليا للجناح المصري في فيرونا ليس بغريب على أبناء مصر بالخارج، فهم يُكنون كل الحب والولاء والانتماء لكل ما هو يحمل اسم مصر في كافة المجالات.

ويعد معرض Marmomac، أكبر معارض الرخام والجرانيت في العالم الذي يقام بمدينة فيرونا الإيطالية وقد شاركت مصر في فعالياته على مساحة 348 مترا مربعا.