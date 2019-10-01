منظمة التجارة العالمية تخفض توقعات النمو لأقل من النصف بسبب التوترات

ذكرت منظمة التجارة العالمية في أحدث توقعاتها أن التجارة العالمية ستسجل نعدل نمو بنسبة 2ر1% فقط هذا العام.

وتقل التوقعات الصادرة اليوم الثلاثاء عن نصف التوقعات السابقة في أبريل.

وقالت منظمة التجارة العالمية في جنيف: "تصاعد التوترات التجارية وتباطؤ الاقتصاد العالمي" أدى إلى خفض التوقعات .

وخفضت المنظمة توقعاتها لعام 2019 من 6ر2% إلى 2ر1%، كما خفضت نمو التجارة المتوقع في عام 2020 من 3% إلى 7ر2% .

وقال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو أزيفيدو، في بيان إن المخاوف إزاء النزاعات التجارية تسببت في تأخر الاستثمارات، كما أنها تضر بمستويات التوظيف.

وأضاف أن "حل الخلافات التجارية سوف يسمح لأعضاء منظمة التجارة العالمية بتجنب مثل هذه الخسائر"، دون أن يذكر على وجه التحديد النزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.

وبالإضافة إلى ذلك، تباطأ النمو العالمي أيضا بسبب تحولات السياسة النقدية في البلدان المتقدمة وبسبب الغموض المحيط بخروج بريطانيا المخطط له من الاتحاد الأوروبي، وفقا لمنظمة التجارة العالمية.

وفي النصف الأول من هذا العام، زادت الصادرات في جميع مناطق العالم على أساس سنوي، وجاءت أمريكا الشمالية في المقدمة حيث سجلت زيادة بنسبة 4ر1% وتلتها أمريكا الجنوبية (3ر1%)، وارتفعت الصادرات الأوروبية والآسيوية بنسبة 7ر0% فقط لكل منهما.

وبينما ارتفعت الواردات في أمريكا الشمالية، ظل الطلب على السلع الأجنبية ثابتا في أوروبا، وانخفض في أمريكا الجنوبية وآسيا.