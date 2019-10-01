«بروكلين بلا أم» يفتتح مهرجان روما السينمائى

يفتتح فيلم الجريمة والدراما «Motherless Brooklyn» «بروكلين بلا ام» للممثل والمخرج إدوارد نورتون، فعاليات الدورة الـ14 لمهرجان روما السينمائى الذى يقام خلال الفترة من 17ــ27 أكتوبر المقبل بالعاصمة الإيطالية.

الفيلم يُعد التجربة الثانية فى مسيرة النجم إدوارد نورتون الإخراجية، وأحداثه مقتبسة من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب جوناثان ليثم صدرت عام 1999وتدور فى الخمسينيات من القرن الماضى فى نيويورك، حيث يتابع شخصية ليونيل إيسروج (نورتون)، وهو محقق خاص يعانى من متلازمة توريت، والذى يخطط لحل مشكلة قتل معلمه وصديقه الوحيد فرانك مينا (بروس ويلز).

كما يشارك فى بطولة الفيلم ايضا ليزلى مان ووليام دافو .

جدير بالذكر أن فيلم «بروكلين بلا ام» عرض فى ختام الدورة الـ57 لمهرجان نيويورك السينمائى، الذى انطبقت فعالياته أمس وتستمر حتى 13 أكتوبر المقبل.

وسوف يعرض المهرجان ايضا مجموعة من الافلام منها «الرقيب. ويل جاردنر» اخراج وبطولة ماكس مارتينى. ويستكشف الفيلم صراعات أحد المحاربين القدامى فى العراق الذين يجدون صعوبة فى إعادة الاندماج فى المجتمع والبدء فى رحلة عبر البلاد على أمل لم الشمل مع ابنه.