شعبة الفاكهة والخضراوات: الزراعة شهدت إنتاجية عالية خلال الأشهر الأخيرة

قال الأستاذ حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الفاكهة والخضراوات، إن الزراعة في مصر شهدت إنتاجية عالية خلال الأشهر الأخيرة، موضحًا أن الزيادة في إنتاجية الفاكهة و الخضراوات، بالأخص البطاطس والبصل أدى إلى انخفاض أسعارهما في السوق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن »، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء، أن المشاريع القومية التي تقوم بها الدولة كمشروع 100 ألف صوبة زراعية وغيرها، أدت إلى اتزان السوق الداخلي وساعدت في استقرار الأسعار.

وناشد المواطنين أن يلتفتوا للإنجازات المحققة من قبل الدولة، مطالبًا الإعلاميين بتسليط الضوء دائمًا على مثل هذه الإنجازات لضمان توصيلها إلى المواطن.