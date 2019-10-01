 فيديو.. أحمد كريمة: مروجو الشائعات ملعونون في الدنيا والآخرة ولا يستحقون شرف المواطنة - بوابة الشروق
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فيديو.. أحمد كريمة: مروجو الشائعات ملعونون في الدنيا والآخرة ولا يستحقون شرف المواطنة

أميرة على
نشر فى : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 11:44 م | آخر تحديث : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 11:44 م

قال أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن نشر الشائعات يعتبر جريمة، معلقًا: «أدان الله ترويج الشائعات خاصة إذا تسببت في إلحاق الضرر بالوطن ومؤسساته وعلى رأسهم الجيش والشرطة والقضاء».

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «راقب» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، أن الله وصف مروجي الشائعات بأنهم منافقين وفي قلوبهم مرضًا، مضيفًا: «لا يستحقون شرف المواطنة وحكم الله عليهم في الدنيا والآخرة بأنهم ملعونين».

وتابع: «مروج الشائعات هو ذلك الذي يخلو قلبه من الإيمان، ولابد من تنفيذ فيهم عقوبة إلحاق الضرر بالمجتمع وإضعافه أمام الأعداء».


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