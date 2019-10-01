قال أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن نشر الشائعات يعتبر جريمة، معلقًا: «أدان الله ترويج الشائعات خاصة إذا تسببت في إلحاق الضرر بالوطن ومؤسساته وعلى رأسهم الجيش والشرطة والقضاء».

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «راقب» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» مساء الثلاثاء، أن الله وصف مروجي الشائعات بأنهم منافقين وفي قلوبهم مرضًا، مضيفًا: «لا يستحقون شرف المواطنة وحكم الله عليهم في الدنيا والآخرة بأنهم ملعونين».

وتابع: «مروج الشائعات هو ذلك الذي يخلو قلبه من الإيمان، ولابد من تنفيذ فيهم عقوبة إلحاق الضرر بالمجتمع وإضعافه أمام الأعداء».