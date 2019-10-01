عبدالعال فى افتتاح دور الانعقاد الأخير للبرلمان: المجلس منبر حر للمؤيد والمعارض

مواجهة مشكلات الواقع تحتاج إلى التكاتف والاصطفاف حول الوطن.. ولا خوف من الأخطار طالما كانت الجبهة الداخلية موحدة

علينا إعلاء المصالح الوطنية والابتعاد عن الشائعات والأخبار المفبركة المزيفة

فخورون بالنهضة الملموسة ببلدنا.. ولا يمكن اختزال المشهد فى صورة من هنا أو هناك



تعهد رئيس مجلس النواب، على عبدالعال، بأن يكون المجلس منبرا حرا للجميع مؤيدين ومعارضين، وقال فى كلمته الافتتاحية بدور الانعقاد الخامس والأخير من عمر مجلس النواب، النواب: إن المجلس ستكون له وقفة شديدة مع مسئولى الحكومة مؤكدا أن المجلس: «لن نترك الشعب ومصالحه بعيدة عن هذه القاعة، والمجلس لن يسمح لكل المسئولين التنفيذيين أن يصدروا المشكلات لرئيس الجمهورية».

وطالب عبدالعال، مسئولى الحكومة بتحمل المسئولية، وأن يحنوا على الشعب الذى ينتظر منهم الكثير، كما طالب أعضاء المجلس فى الوقت نفسه بالمبادرة فى استخدام وتفعيل الأدوات الرقابية، لصالح المواطنين، قائلا: «التاريخ لن يرحمكم.. التاريخ لن يرحم هذا المجلس إذا ترك التنفيذيين بهذه الصورة».

وخاطب عبدالعال النواب، فى كلمة مطولة، قائلا: «نبدأ اليوم أعمال الدور الخامس والأخير للفصل التشريعى الأول برصيد ضخم من إنجازات أدوار الانعقاد السابقة، بذلتم فيها كثيرا من الجهد والعطاء المتميز، المستند إلى الفكر المستنير، وجعلتم من حب مصر ومصالح شعبها قبلتكم، ومن الحكمة والرشاد أساسا لقراراتكم».

وأضاف: «أجد لزاما على أن أهنئكم على هذا الأداء، وما تحقق من حصاد خلال الأدوار الأربعة السابقة، والإسهام المتميز فى البنية التشريعية للبلاد التى استهدفت بناء دولة قوية، مما يملؤنا ثقة ويضاعف من قدرتنا على اقتحام ما ينتظرنا من قضايا لا تزال تحتاج إلى حلول، وتحقيق آمال الشعب الذى أولانا ثقته وطموحاته».

وتحدث عبدالعال عن أدوار الانعقاد الماضية من عمر المجلس، قائلا: «إننى ما ادخرت جهدا فى دعم الممارسة الديمقراطية، وما تخلفت لحظة عن تأييد الحوار الديمقراطى، وأعاهدكم وشعب مصر وقيادته أن تكون هذه القاعة منبرا حرا للجميع، أغلبية وأقلية ومستقلين، وساحة رحبة للرأى والرأى الآخر، فلن يصادر رأى ولن تحجب رؤية، طالما كانت مصر هى المناط، ومصلحة شعبها هى الهدف والغاية، بإيمان كامل بأن الممارسة الديمقراطية ليست تناحرا شخصيا يهدر الجهد والوقت، ولكنها تحاور موضوعى، وحين ذلك لن يقال: إن الأغلبية نجحت، أو أن الأقلية نجحت، وإنما سيقال: إن مجلس النواب نجح».

ورأى عبدالعال أن مواجهة مشكلات الواقع السياسى والاقتصادى والاجتماعى تحتاج من الجميع التكاتف والاصطفاف حول الوطن، بشكل صادق ودؤوب، فيمكن دوما الاختلاف فى التفاصيل، ولكن لا يمكن أبدا الاختلاف على الوطن وسلامته وأمنه القومى.

وتابع: «إننا محاطون بمنطقة مضطربة غير مستقرة، ويوجد حولنا منازعات فى جميع الخطوط والاتجاهات، ولا أخفيكم سرا أن استقرار أمننا ووطننا مستهدف، ولكن طالما كانت الجهة الداخلية موحدة عالمة وواعية بالأخطار المحيطة بها، وواثقة فى قيادتها، فلا خوف أبدا من هذه الأخطار مهما كانت».

وواصل رئيس مجلس النواب: «إننا كمواطنين مصريين فخورين ببلدنا، ومدركين لما تحقق فيها من نهضة ملموسة وتغير ملحوظ فى جميع القطاعات، ولا يمكن اختزال المشهد فى صورة من هنا أو هناك، أو الاستماع إلى مغرض أو مخرب أو حاقد، إنما يجب دوما النظر للصورة الإجمالية الكلية وهى تشهد وبحق على جهد القيادة السياسية فى سبيل تطوير ورفعة هذا الوطن ونحن نثق فيها ونثق فى خطواتها».

وأشاد عبدالعال بتضحيات جنود القوات المسلحة والشرطة، وقال: «إن هذا المجلس بصفته الممثل للشعب والمعبر عنه يقدر بكثير من الإعزاز والتقدير الدور الوطنى لرجال القوات المسلحة البواسل، ورجال الشرطة الأبطال، الذين ما تأخروا يوما عن الوطن وحفظه وحمايته بأمانة وإخلاص، وأنهم حائط الصد وعمود الخيمة فى هذا الوطن عندما تشتد حوله الأخطار».

كما تطرق فى خطابه إلى الوضع الاقتصادى، بالقول: «إن تحسن المؤشرات الاقتصادية للبلاد، والتحسن فى تصنيف مصر الائتمانى ومؤشرات جاذبية الاستثمار وراؤه برنامج اقتصادى طموح كان المواطن المصرى صاحب البطولة فيه، وكان لهذا البرنامج طبيعة حتمية وضرورية وهذا هو قدرنا الذى تحملناه بمنتهى الوعى والفهم لنصل بإذن الله إلى استعادة المكانة اللائقة بنا اقتصاديا وسياسيا بما يحقق آمال وطموحات أبناء هذا الشعب العظيم فى تنمية مستدامة مأمولة بشكل يراعى أيضا العدالة الاجتماعية ويحافظ على الفئات الأقل دخلا».

وواصل: «علينا جميعا أن نعى أنه حتى تستكمل دولتنا استرداد قوتها، يتعين علينا إعلاء المصالح الوطنية والابتعاد عن الشائعات والأخبار المفبركة المزيفة المعروف مصادرها وأهدافها ونتائجها، وأن ننبذ من بيننا الخلاف والشقاق، وأن نترك المصالح الشخصية أو المطالب الفئوية التى يرغب فى تحقيقها أصحاب المصالح الراغبون فى وقف مسيرة هذا الوطن العظيم، ولا سبيل لذلك إلا بإعمال العقل وشغل الوقت بالعمل الجاد الدءوب فى إطار من تنمية الوعى العام بكل ذلك».

وعاد عبدالعال لمخاطبة النواب، قائلا: «أذكركم وأذكر نفسى بالمبادئ التى طالما حكمت عملنا فى أدوار الانعقاد السابقة، التزاما ووفاء لمسئولياتنا تجاه شعب مصر العظيم؛ الالتزام بالدستور والقانون واللائحة، وعدم إقرار قانون إلا بعد دراسة مستفيضة وأن يكون استجابة لحاجة حقيقية للمجتمع أو يسد بابا يمس بصالح الوطن، والاستخدام الأمثل لأدوات الرقابة البرلمانية لإلقاء الضوء على ما تعانيه الجماهير من مشكلات، وتبصير الحكومة بها لإيجاد الحلول الناجعة لها، والتعاون مع الحكومة فى إطار من المصارحة والمكاشفة، لتحقيق الأهداف القومية الكبرى، ومن أجل الصالح العام، واحترام تقاليد المجلس وثوابته، الذى استطاع أن يشكل مركز إشعاع والهام بحسبانه النموذج الذى يستفاد من خبراته وتراثه».

كما شدد عبدالعال على أهمية مبادرة اللجان النوعية بالمجلس بدراسة قضايا ومشكلات الجماهير وإعداد تقارير بالرأى عنها.

وقال عبدالعال: «نحن فى هذا الدور بصدد مناقشة مشروعات قوانين تمس جوهر الحياة السياسية فى مصر ولهذا فإن المجلس حريص كل الحرص على إجراء حوار مجتمعى يستوعب جميع الأطياف الوطنية من المؤيدين أو المعارضين لصياغة المستقبل بمشاركة لا مغالبة بجهود جماعية متضافرة تستوعب التنوع وتثرى التجربة المصرية».