ميسي في قائمة برشلونة لمباراة إنتر ميلان بدوري الأبطال

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أعلن آرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، عن قائمة فريقه لمباراة إنتر ميلان والمقرر إقامتها مساء غد الأربعاء على ملعب «الكامب نو» ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وعاد ميسي لقائمة البرسا لمواجهة إنتر وذلك بعدما كان قد غاب عن المواجهة الماضية للفريق الكتالوني بالدوري الإسباني والتي أقيمت السبت الماضي أمام خيتافي بسبب الإصابة.

وتعرض ميسي لإصابة جديدة في مباراة فياريال التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي وخرج من ملعب المباراة لشعوره بآلام في فخده الأيسر.

يذكر أن برشلونة كان قد خاض مباراته الأولى بدوري الأبطال أمام دورتموند بملعب سيجنال إيدونا بارك وانتهت بالتعادل السلبي.