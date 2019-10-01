البرهان يبحث مع رئيس مجموعة «الراجحي» استثماراتها في السودان

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أنشطة ومشروعات مجموعة "الراجحي" الدولية، في السودان، وذلك لدى لقائه اليوم الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور خالد الملاحي.

وقال مجلس السيادة، في بيان، إن البرهان وعد بتوفير المتطلبات اللازمة، بما يمكن المجموعة من أداء مهامها على الوجه الأمثل.

من جهته، أكد الملاحي حرص المجموعة على نقل أحدث التقنيات الزراعية للسودان، وتطبيق أحدث الوسائل لزيادة الانتاج، مشيرا إلى أن المجموعة تقدمت بشكل ملحوظ، في زيادة انتاج المحاصيل في السودان، خاصة بعد تطبيق أنظمة الطاقة الشمسية.

وأشار الملاحي إلى الامكانيات الزراعية الكبيرة، التي يتمتع بها السودان، ومن شأنها تحقيق الأمن الغذائي للشعبين السوداني والسعودي.

من جهته، أوضح قال والي الولاية الشمالية المكلف اللواء الركن محمد محمد الحسن الساعوري إن مجموعة الراجحي أضافت هذا الموسم، 120 محورا لتتم زراعتها قمحا في الموسم الشتوي، وتعهد بتذليل كل الصعاب التي تعترض عمل مجموعة "ألراجحي".