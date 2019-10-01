محافظة قنا تبحث مع برنامج الأغذية العالمي سبل التعاون المشترك لتحقيق التنمية المستدامة

بحث سكرتير عام محافظة قنا كمال شلبي مع مدير برامج الحماية ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة المهندسة دعاء عرفه، ومسئول محور التعليم بالبرنامج مريانا برسوم، سُبل التعاون المشترك لدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة داخل المحافظة.

كما بحث الجانبان - خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة - مشروع تعزيز إتاحة الفرص التعليمية، وتطوير المدارس المجتمعية والعمل على تحويلها إلى مدارس ذكية ومتطورة وتدريب الكوادر العاملة بها على استخدام بنك المعرفة المصري كوسيلة فعالة لتطوير العملية التعليمية.

وقالت مدير برامج الحماية ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إنه سيتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم بقنا لاختيارعدد من المدارس المجتمعية لتحويلها إلى مدارس ذكية ومتطورة.

وأوضحت أن ذلك سيتم من خلال إمداد كل مدرسة ببعض الأجهزة والمعدات بهدف نشر التوعية بالمجتمع المحيط بالمدرسة وإمداده بالمعارف الخاصة بالصحة والزراعة والتعليم والموضوعات المتعلقة بأمن وسلامة الطفل بما يعود بالنفع على الأطفال والأسر والمجتمع.

وأضافت عرفة أن البرنامج يهدف أيضا إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تدريبها على مهارات العمل والمشاريع التجارية وتزويدها بقروض متناهية الصغر لإنشاء مشاريعها الخاصة بما يسهم في تحسين الدخل، كما يجرى التنسيق مع كل من (التضامن الاجتماعي - الصحة - التربية والتعليم - شركة مياه الشرب والصرف الصحي - الوحدات المحلية) للمشاركة في تنفيذ مبادرة "حياة كريمة "بالقرى المستهدفة بالمحافظة.