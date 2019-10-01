رئيس جامعة جنوب الوادي: الجامعة ستقدم كافة المساعدات للطلاب للارتقاء بالعملية التعليمية

شهد رئيس جامعة جنوب الوادي ، الدكتور يوسف غرباوي، اليوم الثلاثاء، حفل استقبال الطلاب الجدد بالمعهد الفني الصحي بالجامعة ، بحضور الدكتور عباس منصور ، رئيس الجامعة السابق، ووكلاء كلية الطب ورؤساء الأقسام ، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب المعهد.

وأكد غرباوي - في تصريح أدلى به - أن الجامعة ستقدم كافة المساعدات، والخدمات للمعهد الفني الصحي؛ وذلك للارتقاء بالعملية التعليمية وبمستوى الخريجين.. مشيرًا إلى أن فرص طلاب المعهد للالتحاق بسوق العمل غير متاحة أمام باقي خريجي الجامعة.

وحث الطلاب على ضرورة المشاركة في كافة الأنشطة الطلابية التي تدعمها الجامعة على مدى العام الدراسي، حيث إن هذه الأنشطة تكمل العملية التعليمية وتسهم في بناء شخصية الطالب.

من جانبه، أشار رئيس الجامعة "السابق " إلى أن المعهد الفني الصحي هو أول معهد تابع للجامعة؛ وذلك بهدف سد العجز في الفنيين المدربين، داعيا طلاب المعهد إلى ضرورة الاستفادة من كافة إمكانيات الجامعة، وضرورة تقديم الخدمة الممتازة للمرضى الذين هم في حاجة ماسة لتلك المعاملة.

بدوره، أكد عميد كلية الطب ، ورئيس مجلس إدارة المعهد، الدكتور حمدي حسين، أن المعهد يهدف إلى تخريج شباب مؤهل علميا و"إكلينيكيا" لمزاولة المهنة، وقادر على المنافسة العلمية، ولسد احتياجات مستشفيات الجامعة، موضحا أن المعهد يضم أقسام المعامل والتحاليل والأشعة التشخيصية، وشعبة تسجيل طبي، وشعبة صيانة الأجهزة، كما تم افتتاح شعبة صناعة الأسنان.