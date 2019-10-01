 حسب الله: المصريون أصحاب البطولة في الإصلاح الاقتصادي.. ودخلنا مرحلة جني الثمار - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حسب الله: المصريون أصحاب البطولة في الإصلاح الاقتصادي.. ودخلنا مرحلة جني الثمار

محمد عبد الجليل
نشر فى : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 10:02 م | آخر تحديث : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 10:02 م

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، ورئيس حزب الحرية، إن المجلس النواب في القارب نفسه مع الجيش والقيادة السياسية، من أجل النجاة بالدولة المصرية من الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء: "الدولة بنيانها مستقر ومؤسساتها مكتملة بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشيرًا إلى أن البلاد قد دخلت في مرحلة جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.
وتابع: "لا أحد يزايد على المصريين، لأنهم أصحاب الإنجاز والبطولة في نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والدولة تتجه اليوم لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للطبقات محدودة الدخل".

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