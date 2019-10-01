قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، ورئيس حزب الحرية، إن المجلس النواب في القارب نفسه مع الجيش والقيادة السياسية، من أجل النجاة بالدولة المصرية من الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الثلاثاء: "الدولة بنيانها مستقر ومؤسساتها مكتملة بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشيرًا إلى أن البلاد قد دخلت في مرحلة جني ثمار الإصلاح الاقتصادي.

وتابع: "لا أحد يزايد على المصريين، لأنهم أصحاب الإنجاز والبطولة في نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والدولة تتجه اليوم لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للطبقات محدودة الدخل".