ضبط 1040 كيلوجرام أسماك فاسدة بالإسكندرية

شنت شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية، بالاشتراك مع الجهات التنفيذية حملة مكبرة استهدفت محال الأسماك المملحة والطازجة والباعة الجائلين، تمكنت خلالها من ضبط 1040 كيلوجراما بكل أنحاء المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط مالكي محلي أسماك كائنين في نطاق دائرة قسم شرطة العطارين؛ لحيازتهما 355 كيلوجرام أسماك مجمدة بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم التحفظ على 585 كيلوجراما من الأسماك الطازجة، وإعدام 90 كيلوجراما من الأسماك المتنوعة بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي من بعض محال الأسماك في المحافظة، وضبط 15 قضية عدم حمل شهادة صحية، و19 قضية عدم توافر الاشتراطات الصحية، وبائع متجول بدون ترخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقائع تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.