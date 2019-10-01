وزير التنمية الألماني: يجب خلق آفاق مستقبلية للاجئين في أوطانهم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حث اليوم الثلاثاء وزير التنمية الألماني، جيرد مولر على التصدي لأسباب اللجوء والهجرة بصورة اكثر حسما.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اليوم في برلين إنه يجب خلق آفاق مستقبلية للاشخاص في أوطانهم.

يذكر أن اللجنة الفنية المختصة بأسباب اللجوء والتابعة للحكومة الألمانية ستعقد أولى جلساتها في وزارة التنمية غدا الأربعاء.

وتضم اللجنة 24 خبيرا من مجالات العلوم والتطبيقات العملية، وهي منوط بها إعداد مقترحات للبرلمان وللحكومة عن اللجوء بحلول نهاية العام المقبل.

وأعرب مولر عن اعتقاده بأن "موقف اللجوء عالميا لا يزال مأساويا: فهناك 71 مليون شخص، وهي زيادة لم تحدث في أي وقت سابق في السبعين عاما الماضية".

ومن المحتمل أن يتسبب التغير المناخي في فقدان العديد من الأشخاص فى أوطانهم، وأصبح وجود مئات الملايين من الأشخاص مهددين بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر وموجات الجفاف الشديدة، ويتركز هذا التهديد بالدرجة الأولى على الدول النامية التي تؤوي 84% من اللاجئين على أية حال.

وتابع مولر: "يجب أن نوفر لكل هؤلاء آفاقا مستقبلية في أوطانهم ونقلص على نحو ملحوظ الأسباب المؤدية إلى اللجوء والهجرة".

واختتم الوزير تصريحاته قائلًا: "هذا تحد هائل لا يعني سياسة التنمية وحدها بل كذلك سياسة المناخ والطاقة والتجارة والزراعة أيضا".