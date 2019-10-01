العراق يصدر 3 ملايين و576 ألف برميل نفط يوميا الشهر الماضي

أعلن متحدث عراقي -اليوم الثلاثاء- أن متوسط صادرات النفط الخام العراقية لشهر سبتمبر الماضي بلغ 3 ملايين و576 ألف برميل يوميا غالبيتها من موانئ شمالي الخليج في محافظة البصرة.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد -في بيان صحفي- إن المعدل اليومي الكلي للصادرات بلغ 3 ملايين و576 ألف برميل يوميا موزعة، بواقع 3 ملايين و434 ألف برميل من ميناء البصرة، مشيرا إلى أن المعدل اليومي من ميناء جيهان بلغ 106 آلاف برميل.

وأوضح أن المعدل اليومي من حقل القيارة بلغ 29 ألف برميل يوميا، لافتا إلى أن المعدل اليومي للتصدير إلى الأردن بلغ سبعة آلاف برميل يوميا.

وأضاف جهاد أن معدل سعر البرميل الواحد تجاوز 59 دولارا، لافتا إلى أن الإيرادات المالية المتحققة من مبيعات النفط العراقي للشهر الماضي تجاوزت 6 مليارات و345 مليون دولار.