منتخب الطائرة يفوز على أستراليا في افتتاح مبارياته بالمونديال

ويعتبر فوز الفراعنة فى أولى مبارياتهم، بمثابة دافعًا قويًا فى المباريات المقبلة لتحقيق نتائج إيجابية، وتأكيدًا لتعهد اللاعبين على تقديم كل ما لديهم للإعلان عن الكرة الطائرة المصرية فى هذا المحفل العالمى الذى يجمع عظماء الكرة الطائرة فى العالم.