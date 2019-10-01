منتخب الطائرة يفوز على أستراليا في افتتاح مبارياته بالمونديال

استهل المنتخب المصرى للكرة الطائرة رجال مشواره فى بطولة كأس العالم المقامة فى اليابان بالفوز على أستراليا 3 - 1، فى مباراة صعبة.
ويعتبر فوز الفراعنة فى أولى مبارياتهم، بمثابة دافعًا قويًا فى المباريات المقبلة لتحقيق نتائج إيجابية، وتأكيدًا لتعهد اللاعبين على تقديم كل ما لديهم للإعلان عن الكرة الطائرة المصرية فى هذا المحفل العالمى الذى يجمع عظماء الكرة الطائرة فى العالم.
وتضم بعثة منتخب مصر 14 لاعبًا هم "أحمد صلاح وهشام يسرى وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد عبد العال".
ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبى 6 أفراد هم "الهولندى جيدو مديرًا فنيًا، وأحمد عاشور مدربًا، والدكتور أحمد سعودى طبيبًا، وسامح ظلام للعلاج الطبيعى، ورجب قطب محللاً، وشريف الشمرلى مديرًا للمنتخبات الوطنية.