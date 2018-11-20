أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن النادي الأهلي استعد لمباراة السوبر بشكل أقوى من الأبيض.
وقال أمير في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الإثنين: "البداية لميتشو كانت قوية ومبشرة، نحن لم نتعاقد مع مدرب من أجل الفوز بمباراة، نحن تعاقدنا معه من أجل المنافسة على التتويج بأربع بطولات".
وأكد: "طبيعي أن نفوز ونخسر، أما عن مباراة السوبر فالاهلي استعد بشكل أقوى منا، وكان تركيزه أكبر، وهذا ليس معناه أن "نهد" الجهاز الفني واللاعبين، ولكن لابد أن نتعلم من الأخطاء.
وتابع: "تواصلت مع ميتشو قبل قدومه للزمالك بأربعة أشهر، وحلل معي أداء اللاعبين بشكل جيد، وكان "حافظ" اللاعبين قبل قدومه".
واختتم تصريحاته: "ميتشو أشاد بلاعبي الزمالك، مشيرًا إلى أنهم "أفضل كواليتي" تعامل معه في إفريقيا حتى الآن، وأنه لا يوجد بينه وبين اللاعبين أي مشاكل".