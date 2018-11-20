أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن النادي الأهلي استعد لمباراة السوبر بشكل أقوى من الأبيض.

أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن النادي الأهلي استعد لمباراة السوبر بشكل أقوى من الأبيض.

أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن النادي الأهلي استعد لمباراة السوبر بشكل أقوى من الأبيض.