الرئيس الفنلندي وكبار المسؤولين يعربون عن صدمتهم لمقتل امرأة في هجوم على مدرسة مهنية

أعرب الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، وعدد من كبار المسؤلين الفنلنديين اليوم الثلاثاء، عن صدمتهم لحادث مقتل امرأة وإصابة 10 آخرين في هجوم على مدرسة مهنية بمدينة كوبيو، ونقلوا تعازيهم للضحايا وعائلاتهم.

وقالت الشرطة في مؤتمر صحفي نقلته اليوم وكالة أنباء بلومبرج، إنها فتحت النار على المهاجم الذي جرح أحد الضباط وإن كلا من المهاجم وأحد الضحايا إصابتهما خطيرة.

وقالت صحيفة "كيسكيساومالاينين" على موقعها الالكترونى نقلا عن شاهد عيان إن رجلا شق حنجرة امرأة قبل أن يطعنها في بطنها .

وقد عثر على الجثة أثناء تفتيش مبنى كلية سافو المهنية، المجاور لمركز تجاري بالمدينة، الذي قيل في السابق أن الحادث وقع بداخله.

وقالت الشرطة إن المهاجم رجل فنلندي الأصل من مواليد عام 1994 وإنه كان يحمل بندقية وسيف. وأضافت أنه كان مسجلا ضمن طلبة المدرسة التي شهدت الحادث.

ويشار إلى أن مدينة كوبيو تقع على بعد 330 كيلومترا شمال العاصمة هلسنكي.