 الأهلي يتقدم بشكوى ضد رئيس الزمالك لـ 9 جهات مختلفة - بوابة الشروق
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الأهلي يتقدم بشكوى ضد رئيس الزمالك لـ 9 جهات مختلفة

عمرو فهمي
نشر فى : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 6:39 م | آخر تحديث : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 6:39 م

أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بسبب تجاوزاته وتصريحاته المسيئة لأعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء.

التفاصيل بعد قليل..

 


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