الأهلي يتقدم بشكوى ضد رئيس الزمالك لـ 9 جهات مختلفة

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أرسل النادي الأهلي شكوى رسمية ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك بسبب تجاوزاته وتصريحاته المسيئة لأعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء.
التفاصيل بعد قليل..