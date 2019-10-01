 العثور على أم وابنتها مقتولتين داخل شقتهما بالجيزة - بوابة الشروق
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العثور على أم وابنتها مقتولتين داخل شقتهما بالجيزة

مصطفى بكر:
نشر فى : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 2:56 م | آخر تحديث : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 2:56 م

أمرت نيابة كرداسة ومركز إمبابة، بتشريح جثتين الأولى لربة منزل بها عدة طعنات والثانية لابنتها مذبوحة في ظروف غامضة داخل منزلهما، وابنها ملقى من أعلى المنزل في أبو النمرس بشمال الجيزة.

وطلبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابساتها وتفريغ الكاميرات المحيطة بالمكان.

كان مركز شرطة أبو النمرس تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثتي أم وابنتها وبالانتقال والفحص تبين سقوط طفلها من أعلى عقار وعند محاولة الأهالي الاستنجاد بوالدته عثر عليها مقتولة بعدة طعنات وبجوارها ابنتها مذبوحة في ظروف غامضة.

وتجرى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات.

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