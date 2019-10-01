محكمة أوروبية: موافقة مستخدمي الإنترنت على رسالة تخزين ملفات تعريف الارتباط غير كافية

أصدرت محكمة العدل الأوروبية -اليوم الثلاثاء- حكما جديدا يتعلق بحماية خصوصية البيانات عبر الإنترنت، حيث قضت بأن وضع رسالة مسبقة الإعداد على أي صفحة لا يمثل طريقة كافية للحصول على موافقة مستخدمي الإنترنت على تخزين ملفات تعريف الارتباط الخاصة بهم.

وذكرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، أنه يتعين الحصول على موافقة صريحة من مستخدمي الإنترنت من أجل تخزين ملفات تعريف الارتباط، أو تتبع أنشطة تصفح المستخدم.

وتتعلق القضية بشركة ألمانية تُدعى "بلانيت 49" والتي تدير موقعا ترويجيا.

وعندما يدخل المستخدمون إلى الموقع، يجدون رسالة معدة مسبقا تعطي الشركة موافقة على تخزين ملفات تعريف الارتباط، وهي الملفات التي يخزنها مزود الخدمة على حاسوب المستخدم لتسهيل تصفح الموقع أو الوصول إلى البيانات المتعلقة بسلوك المستخدم.

وذكرت المحكمة أن تسجيل ملفات تعريف الارتباط لدى "بلانيت 49" كان هدفه دعمها في التسويق لمنتجات شركة شريكة لها.

وشدد قضاة المحكمة على أن استغلال الاختيار المسبق ليس وسيلة شرعية للحصول على الموافقة لأنه ليس "دقيقا".

وكانت رابطة لحماية المستهلكين في ألمانيا أقامت دعوى ضد سياسة الشركة أمام محكمة العدل الاتحادية الألمانية، التي أحالت بدورها القضية للمحكمة الأوروبية لمساعدتها في تفسير قانون الاتحاد الأوروبي بشأن حماية الخصوصية.

وبهذا تعود القضية للمحكمة الألمانية لاتخاذ حكمها بشأن القضية المرفوعة أمامها.