التنمية المحلية: انتهاء الاستعدادات لاستقبال موسم الأمطار بالمحافظات



أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، انتهاء جميع المحافظات من الاستعدادات اللازمة لموسم الأمطار والسيول.

وقال في مداخلة هاتفية لفضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، إن «هناك تنسيق مستمر بين غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وغرف العمليات في المحافظات المختلفة؛ للتأكد من جاهزية جميع المحافظات لاستقبال موسم السيول».

وأضاف أنه «تم التأكد من جاهزية جميع البالوعات وتنظيفها لاستقبال المياه، وكذلك الأمر بالنسبة لمخرات السيول في المحافظات الحدودية»، مشيرًا إلى تشكيل فرق عمل بالتعاون مع وزارة الري والموارد المائية لمعاينة المخرات.

وأوضح أنه «تم أيضًا توفير سيارات كسح المياه، وغيرها من المعدات اللازمة، لجميع المحافظات».