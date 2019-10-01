 توجيه اتهام لشاب تسبب في نفوق 20 من حيوان الكنجر بعد دهسها بمركبته في أستراليا - بوابة الشروق
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توجيه اتهام لشاب تسبب في نفوق 20 من حيوان الكنجر بعد دهسها بمركبته في أستراليا

الكنغر
الكنغر
(د ب أ)
نشر فى : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 9:18 م | آخر تحديث : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 9:18 م

تم توجيه الاتهام إلى أسترالي (19 عامًا) بعد أن تسبب فى نفوق نحو 20 حيوانا من فصيلة الكنغر، بما في ذلك عدد من صغارها ، عبر دهسها بمركبته على الساحل الشرقي لأستراليا.

وقالت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز في بيان إنه تم القبض على الشاب بعد ظهر اليوم الثلاثاء واتهامه بالتعذيب وقتل الحيوانات.

وعثر على جيف الحيوانات النافقة في بلدة ميريمبولا الساحلية جنوب شرقي البلاد صباح يوم الأحد، بعد أن تم دهسها على ما يبدو في الليلة السابقة.

وتم منح الرجل كفالة مشروطة للمثول أمام محكمة بيجا المحلية في 26 نوفمبر.

وقال بيتر فولف مفتش شرطة بيجا فالي في البيان: "أي شخص ينخرط في أعمال كهذه سوف يواجه العقوبة القانونية القصوى".


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