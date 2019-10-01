 جون بولتون يحذر من نهج الإدارة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية - بوابة الشروق
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جون بولتون يحذر من نهج الإدارة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 11:03 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 11:03 ص

حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون - في أول التصريحات العامة التي يُدلى بها بعد إقالته - من النهج الذي تتبعه الإدارة الأمريكية تجاه كوريا الشمالية، والإصرار على أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، يرغب في إبرام اتفاق لنزع السلاح النووي.

وقال بولتون - في كلمة بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بحسب ما أوردت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- إنه يريد أن يتحدث بشكل صريح عن التهديدات التي تفرضها كوريا الشمالية، معتبرا أن التواصل مع زعيم كوريا الشمالية، يصبّ في مصلحة جانب واحد فقط.

وأكد بولتون، أنه لم يتم تحقيق مكاسب، من وراء جعل التوصل لاتفاق مع الزعيم الكوري الشمالي أحد الأهداف السياسة الخارجية المميزة للإدارة الأمريكية.

وقال بولتون، إن القرار الاستراتيجي الذي يعمل الزعيم الكوري الشمالي لتحقيقه، يتمثل في أن يبذل قصارى جهده للحفاظ على قدرات بناء الأسلحة النووية في بلاده ومواصلة تطوير هذه القدرات وتعزيزها، مؤكدا أن كيم جونج أون، لن يتخلى - في ضوء الظروف الراهنة - عن أسلحة بلاده النووية بشكل طوعي.

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