كينيا: الشرطة تقتل 3 أشخاص يشتبه في أنهم إرهابيين بمدينة مومباسا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قتلت الشرطة ثلاثة أشخاص يشتبه في أنهم أعضاء بحركة الشباب المتشددة بمدينة مومباسا الكينية اليوم الثلاثاء، بعدما وردت إليها تقارير بأنهم يخططون لتنفذ هجوم إرهابي في المدينة الساحلية.

وقال بول ليتينج قائد الشرطة بالمنطقة الساحلية إنه تم تنفيذ عملية للقضاء على الإرهابيين في الصباح الباكر في ضاحية "ليكوني" جنوب شرق كينيا

وأوضح أن الشرطة اضطرت إلى الرد بعدما أطلق المشتبه بهم- الذين تمت محاصرتهم في منزل سكني- النار على عناصر الشرطة.

واعتقلت الشرطة سبعة أشخاص خلال العملية التي وصفها ليتينج بأنها "مستمرة".

ولم يؤكد ليتينج ما إذا كان المشتبه بهم يخططون لتنفيذ أي هجوم خلال احتفالات "يوم ماشوجا" المقرر في 20 أكتوبر الجاري في حديقة "ماما نجينا" بجزيرة مومباسا بالقرب من ليكوني.

لكنه قال إن الشرطة استعادت ملابس شرطة والعديد من الأسلحة والذخيرة وملاحظات وصفها بأنها تشير إلى "الجهاد" من منزل المشتبه بهم.

ومن المتوقع أن يحضر الاحتفالات الرئيس اوهورو كينياتا وغيره من كبار المسؤولين.