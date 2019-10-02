صحيفة فرانكفورتر ألجماينه معلقة على الوحدة الألمانية: الشجاعة تربطنا

قالت صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه" الألمانية، معلقة على حلول ذكرى إعادة توحيد شطري ألمانيا، بعد غد الخميس: "من الشجاعة التي ينتظر لها أن تربطنا، ألا يسمح الإنسان لنفسه أن يصنف صديقا أو عدوا ، سواء من ناحية اليمين أو من ناحية اليسار. فليس كل الأعداء الذين يطلق عليهم هذا التوصيف، أعداء للديمقراطية فعلا، إنهم يوضعون في هذه الخانة بدافع الخوف، حيث إن من لا يبادر مبكرا بشكل كاف بهتاف "نازي" سيعد هو نفسه قريبا من النازيين".

وفي هذا السياق اقتبست الصحيفة تصريح الرئيس الألماني السابق، يواخيم جاوك، لمجلة فوكوس الألمانية، مؤخرا، والذي قال فيه مخاطبا "ممارسي هذه اللعبة": "على أصحاب الرأي من الليبراليين اليساريين، أيضا، أن يتعلموا التسامح مع حقيقة أن قطاعات من مجتمعنا تنبض بشكل مختلف، يفكرون بشكل مختلف، يتحدثون بشكل مختلف، حتى وإن أثار ذلك استغرابا وحيرة ورفضا لدى النخب الليبرالية".

وشددت الصحيفة على أن النطاق الديمقراطي، "إذا نظر إليه بهذا الاعتبار، أوسع بكثير مما يظن بعد 30 عاما من سقوط السور".

وتساءلت الصحيفة في ضوء الاحتفالات الألمانية المقررة بعد غد الخميس في مدينة كيل شمال ألمانيا، بمناسبة مرور 30 عاما على إعادة توحيد شطري ألمانيا: "هل يمكن في كيل أن نتجاوز ما يفصلنا"، وسارعت الصحيفة للإجابة ضمنا على هذا السؤال بالقول: "الشجاعة تربطنا".