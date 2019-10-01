الصدر يطالب بالتحقيق بشأن الأحداث التي رافقت مظاهرات بغداد

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طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء اليوم الثلاثاء، الرئاسات الثلاثة في العراق بفتح تحقيق عادل بشان الأحداث التي رافقت المظاهرات التي شهدتها بغداد.

وقال الصدر في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "على الرئاسات الثلاثة فتح تحقيق عادل بما حدث اليوم في ساحة التحرير".

وأعلنت وزارتا الداخلية والصحة في العراق اليوم الثلاثاء مقتل متظاهر مدني وإصابة 200 آخرين بينهم 40 من أفراد الأمن على خلفية الإضرابات والمصادمات التي رافقت مظاهرات شعبية انطلقت عصر اليوم في بغداد.

وكانت السلطات الأمنية قد استخدمت الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه وإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريق مظاهرة شعبية في ساحة وسط بغداد تطالب بتحسين الخدمات وحل مشاكل البطالة.

وبحسب متظاهرين فان القوات العراقية استخدمت العنف المفرط ضد المتظاهرين وغالبيتهم من الشباب العاطلين عن العمل.