منتخب الطائرة يواجه أستراليا في بطولة العالم

يلتقى المنتخب الوطني الأول للرجال للكرة الطائرة تحت قيادة الهولندي جيدو المدير الفني في الرابعة فجر اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأسترالي في أولى مباريات الفراعنة في بطولة العالم التي تقام في أربع مدن يابانية خلال الفترة من 1 وحتى 15 أكتوبر المقبل .

يشارك في البطولة 12 منتخبا، يخوضون البطولة من دوري من دور واحد ، حيث يلعب كل منتخب 11 مباراة ، ويحصل على اللقب المنتخب الذي يحصل على أعلى نقاط ، والفائز بأكبر عدد من الأشواط .

يرأس بعثة الفراعنة في البطولة، أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة الطائرة، والتي تضم 20 فردا ، بواقع 14 لاعبا ، و6 أعضاء الجهاز الفنى والطبى ، واللاعبون هم أحمد صلاح وهشام يسري وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد عبد العال ، ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبي، الهولندي جيدو مديرا فنيا ، وأحمد عاشور مدربا ، والدكتور أحمد سعودي طبيبا ، وسامح ظلام للعلاج الطبيعي ، ورجب قطب محللا ، وشريف الشمرلي مديرا للمنتخبات الوطنية .

وكان المنتخب استعد للبطولة من خلال معسكر مغلق أقيم فى مدينة هيروشيما الياباتية تحت قيادة الهولندي جيدو المدير الفني.