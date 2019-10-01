عمليات القلب الأعلى نسبة في مشروع إنهاء قوائم الانتظار

قال أكرم محمد، معاون وزيرة الصحة، إن مشروع إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، يتم على مرحلتين، استمرت الأولى منهما 6 أشهر، بداية من انطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في يوليو الماضي.

وأضاف في لقائه ببرنامج «اليوم» المذاع على فضائية «dmc» مساء الثلاثاء، أن تسجيل الحالات جاء عبر الموقع الإلكتروني والخط الساخن 15300، مشيرًا إلى تسجيل 103 آلاف حالة في المرحلة الأولى.

وتابع: «المرحلة الثانية تمت عن طريق التسجيل من جهة إصدار قرار العمليات الجراحية سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحي»، موضحًا أن المشروع يعمل على محورين وهو التشغيل من خلال فريق عمل يدرس جميع الحالات، والتطوير على الجانب الآخر لتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المشروع.

ونوه بأن عمليات القلب هي الأعلى نسبة في قوائم الانتظار، يليها الرمد ثم العظام يليها الأورام وآخرها الزراعات.