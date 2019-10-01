عبد العال يعلن اختيار المستشار محمود فوزي أمينا عاما للبرلمان

أعلن رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، منذ قليل، اختيار هيئة مكتب المجلس، المستشار محمود فوزي، أمينا عاما للبرلمان خلفًا للمستشار أحمد سعد الدين الذي تقدم باستقالته أواخر دور الانعقاد الرابع وتم قبولها.

شغل فوزي، منصب مستشار رئيس مجلس النواب خلال دور الانعقاد الماضية وكان عبد العال قد أثنى على المستشار فوزي في آخر دور الانعقاد الماضي.

وقال عبدالعال وقتها" أنا سعيد لأن المستشار فوزى تلميذى، ولأنى من اكتشفت محمود فوزى فى لجنة وضع الدستور ووجدته ملمًا بأمانة بمبادئ القانون المدنى". أضاف "لو قيمنا مهارات المستشار فوزى بمقابل مادى لن يستطيع المجلس أن يدفع له المقابل".