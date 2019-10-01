«البروفة» يعود فى ثوبه الجديد بمسرح الهوسابير

يعود أبطال العرض المسرحى «البروفة» للمؤلف محمود جمال، للوقوف على خشبة مسرح «الهوسابير» بوسط القاهرة مجددا لتقديم المسرحية، يومى الرابع والخامس من أكتوبر المقبل، وذلك بعد آخر عرض لها على مسرح النهار أواخر العام الماضى «2018».

يذكر أن مسرحية «البروفة» يقدمها أبطال فرقة «ستوديو البروفة» وهم أعضاء المسرحية الشبابية ــ الأكثر شهرة على الساحة المسرحية «1980 وأنت طالع» ــ حيث يعود الفريق لتقديمها مرة أخرى بشكل مختلف، مستحدثا بعض المشاهد لتتماشى مع الأحداث.

وتدور فكرة العرض حول فرقة تحاول عمل عرض مسرحى وتواجه أزمة فى إنتاجه، لكنها لم تستسلم وتنجح فى إخراجه إلى النور، وذلك من خلال استعراض لحياة الممثلين بالفرقة وظروفهم التى تشبه حال جيل كامل يبحث عن تحقيق أحلامه «المضطربة».

يذكر أن العرض من تأليف: محمود جمال حدينى، وإخراج محمد جبر، وبطولة حاتم صلاح، ووليد عبدالغنى، ومصطفى محمد، وعلى حميدة، وباقة من النجوم.