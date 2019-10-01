مصرف «دانسك بنك» الدنماركي يعلن وقف جميع أنشطته في إستونيا

أعلن مصرف "دانسك بنك" الدنماركي، اليوم الثلاثاء، أنه قد "أوقف جميع أنشطته المصرفية في إستونيا" بحسب قرار هيئة الرقابة المالية في إستونيا.

وكانت مجموعة "دانسك بنك" قالت في فبراير الماضي، إنها ستغلق أنشطتها في دول البلطيق وروسيا، وأنها سوف تركز على منطقة الشمال، في أعقاب مزاعم بغسل الأموال.

كما قالت هيئة الرقابة المالية في إستونيا في شباط أيضا، إن "دانسك بنك" سيتم منعه من ممارسة أنشطته في إستونيا.

وأوضح فريدريك بيورن، المسؤول في "دانسك بنك"، في بيان له، أن "/دانسك بنك/ قد أغلق حاليا جميع أنشطته المصرفية في إستونيا، وفقا للخطة المتفق عليها مع هيئة الرقابة المالية الإستونية".

وقال "دانسك بنك" إنه من المقرر ان يتم خلال الايام المقبلة رفع شعاراته وعلاماته، من مبنى المقر الرئيسي له في تالين، عاصمة إستونيا.

وكان "دانسك بنك" قال في العام الماضي، إنه لم يكن لديه إجراءات كافية لمكافحة غسل الأموال، خلال الفترة بين 2007 و2015، في فرعه بإستونيا.