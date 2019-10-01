يحل اليوم - 1 أكتوبر، ذكرى مولد الفنان الكوميدي المصري أمين الهنيدي، وهو أحد أشهر فناني المسرح الكوميدي بجانب تقديمه مجموعة من الأفلام مع الكثير من نجوم عصره، وتواجد الهنيدي في فترة تألق الكثير من نجوم الكوميديا الكبار أمثال فؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولي ومحمد عوض ورغم ذلك حقق تواجد ونجاح وترك عدد كبير من الأعمال على المستوى المسرحي والسينمائي.

أمين الهنيدي مواليد عام 1925، درس في كليات الآداب والحقوق والتربية الرياضية التي تخرج منها وعين مدرساً فيما بعد، ولكنه لم يكمل في هذا الطريق طويلاً فقد سحره الفن وأصبح طريقه، وكانت أول فرقة مسرحية يعمل فيها هي فرقة الفنان الكبير نجيب الريحاني وهو لا يزال طالب، وعمل في أكثر من فرقة مسرحية مثل الفنانين المتحدين وفرقته الخاصة وتحية كاريوكا وساعة لقلبك.

وترصد "الشروق" في ذكرى ميلاده ال94 رأى ناقدين من عصرين مختلفين في الفنان الراحل أمين الهنيدي..

- الكاتب محمود السعدني

سرد السعدني في كتابه المضحكون حكايات بعض الفنانين الكوميديين في عصره مثل فؤاد المهندس وعبدالمنعم مدبولي ومحمد عوض ومحمود رضا وثلاثي أوضاء المسرح ومقارنة بينهم وبين نجيب الريحاني أو علي الكسار، وكان من بين هؤلاء الفنان أمين الهنيدي.

وبينما لقب السعدني كلاً من المهندس ومدبولي بـ"الذكي" و"البلياتشو"، ووصف أمين الهنيدي بـ"الأوحد"، وقال عنه: "كان صوته أخفت الأصوات في فرقة ساعة لقلبك، يظهر على استحياء بين نجوم البرنامج الشهير، إلا أنه انفجر مثل القنبله فجأة، عندما منح دور في مسرحية شفيقة القبطية لجليل البنداري، فاستطاع أن يبرز ضمن نجوم الصف الأول بدور الشيخ حسن وفي مسرحية حلمك يا شيخ علام ومع الشهرة جاء النحس والغرور معاً، فبعد هذان العملان لم يشارك أمين الهنيدي في نص واحد محترم واستطاع بموهبته إخفاء عورة النصوص، ولكن خيبته تمثلت في ظنه أن موهبته ستستره إلى نهاية العمر ولم يدرك أن لكل شيء طاقة ولكل طاقة حدود".

وكان يرى السعدني أن أمين الهنيدي ضيق النظر، فهو لا ينظر في النص إلا لدوره ويقيس أهمية الشخصية بمساحتها وعدد المونولوجات التي سيلقيها بمفرده، ولذلك قال: "ستأتي رواياته كلها التي يقدمها مجرد دور وحوله بعض التحابيش ويضيف هو من عنده بعض النكت والقفشات".

ووصف ما يقدمه أمين الهنيدي بأنه لا يتعدى مهنة مهرج في سيرك أو بيلياتشو في جوقة تعرض عروضها في الشارع، وهذا اللون ترفضه الجماهير إذا قدم على خشبة المسرح مهما كان الفنان عظيماً أو موهوباً.

- الناقد محمود عبدالشكور

على عكس السعدني بدأ عبدالشكور الكتابة عن أمين الهنيدي بوصفه "ملك الارتجال"، وقال: "قال أبي إللي متفرجش على أمين الهنيدي وهو بيرتجل على المسرح مستحيل يعرف موهبته".

وقال عبدالشكور أمين الهنيدي موهبة فنية ثرية ولديه مرونة جسدية هائلة وقدرة فذة على الاستخدام الكوميدي لصوته، وهو مسرحي بالفطرة يتجلى إذا تجاوب معه الجمهور، ولا يمكن عن كبار المرتجلين في المسرح دون أن نضع أمين الهنيدي في قلب الصورة بوجهه الضاحك، وأضاف: "كثيرون يتفقون أن الهنيدي قوته الأساسية في فن الارتجال تماماً مثل علي الكسار الذي ظلمته الأفلام بأن سلبته مصدر تميزه".

وربما اتفق عبدالشكور مع السعدني في نقطة إدارة موهبة أمين الهنيدي، حيث قال: "ظلت مشكلة الهنيدي في إدارة موهبته العظيمة وليست في الموهبة ذاتها حتى مسرحياته لم تكن كلها بنفس المستوى".