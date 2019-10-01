الإنتاج الحربي: باسم مرسي لن يشارك أمام الأهلي للإصابة

تحدث محمد عبد الله المدرب العام بفريق الانتاج الحربي عن مواجهة الأهلي في بطولة الدوري الأربعاء المقبل.

تحدث محمد عبد الله المدرب العام بفريق الانتاج الحربي عن مواجهة الأهلي في بطولة الدوري الأربعاء المقبل.

تحدث محمد عبد الله المدرب العام بفريق الانتاج الحربي عن مواجهة الأهلي في بطولة الدوري الأربعاء المقبل.

وقال عبد الله في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الإثنين: "بدأنا شغلنا لمباراة الأهلي، مباراتنا أمام فريق نادي مصر كان من الممكن أن تكون بنتيجة أكبر لولا قلة التركيز من اللاعبين".

وقال عبد الله في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الإثنين: "بدأنا شغلنا لمباراة الأهلي، مباراتنا أمام فريق نادي مصر كان من الممكن أن تكون بنتيجة أكبر لولا قلة التركيز من اللاعبين".

وقال عبد الله في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الإثنين: "بدأنا شغلنا لمباراة الأهلي، مباراتنا أمام فريق نادي مصر كان من الممكن أن تكون بنتيجة أكبر لولا قلة التركيز من اللاعبين".