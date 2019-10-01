الإنتاج الحربي: باسم مرسي لن يشارك أمام الأهلي للإصابة

تحدث محمد عبد الله المدرب العام بفريق الانتاج الحربي عن مواجهة الأهلي في بطولة الدوري الأربعاء المقبل.
وقال عبد الله في تصريحات تلفزيونية مساء أمس الإثنين: "بدأنا شغلنا لمباراة الأهلي، مباراتنا أمام فريق نادي مصر كان من الممكن أن تكون بنتيجة أكبر لولا قلة التركيز من اللاعبين".
وتابع "عملنا على سلبيات الفريق استعدادًا للأهلي، ولكن في النهاية هي مباراة من 3 نقاط ودائمًأ فريق الانتاج يكون عائق لأي فريق كبير".
وأضاف "باسم مرسي يعاني من أزمة في الرباط الداخلي للركبة، صعب يلحق مباراة الأهلي وسيتم تجهيزه أملًا في خوض مباراة المقاولون العرب".