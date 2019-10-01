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مجلس الوزراء السعودي يعلن دعمه للمسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية

مجلس الوزراء السعودي - صورة أرشيفية
مجلس الوزراء السعودي - صورة أرشيفية
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 4:23 م | آخر تحديث : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 4:23 م

رحب مجلس الوزراء السعودي -اليوم الثلاثاء- بـ"إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا"، معلنا دعمه للمسار السياسي لإنهاء الأزمة.

وقال وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة -عقب الجلسة التي عقدت بعد ظهر اليوم برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، إن "المملكة تدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي يستند على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية".

وأضاف الشبانة -في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء السعودي "رحب أيضا بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أكد عدم التسامح مطلقا مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وأنه على جميع الأطراف الامتثال لقواعد القانون الدولي، ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا".


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