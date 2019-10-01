مسؤول كويتي: اهتمامنا بحقوق الإنسان ترجمة لدستور البلاد

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله -اليوم الثلاثاء- إن حرص الكويت على الاهتمام بحقوق الإنسان يعد ترجمة للدستور الكويتي الذي أولى الإنسان ما يستحقه من رعاية واهتمام.

وأكد الجار الله، في كلمة اليوم خلال افتتاح ندوة "جهود الكويت في رعاية كبار السن"، أن اهتمام الكويت بحقوق الإنسان نابع من إيمانها بتلك الحقوق وأثرها في حياة الفرد والمجتمع على حد سواء.

وأشار إلى أهمية تسليط الضوء على الإسهامات الكبيرة التي تقدمها الكويت عبر كافة أجهزتها المتخصصة لفئة المسنين في المجتمع ورفع مستوى الوعي بالمشاكل والتحديات التي تواجهها الشيخوخة اليوم.

ولفت إلى أهداف الخطة الوطنية للكويت التي تضمنت سبل رعاية كبار السن والارتقاء بجودة حياتهم وضمان مشاركتهم الفاعلة والمستمرة في المجتمع إلى جانب العمل على ترسيخ الوعي العام بتعزيز مكانتهم ودورهم في الأسرة عبر توفير أفضل أساليب الرعاية لهم.

وأكد أهمية الندوة في الإسهام بتعزيز الجهود الوطنية نحو التوعية بالعمل الإنساني وأثره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان سواء التي تقوم بها الدول أو مؤسسات المجتمع المدني والوكالات الدولية غير الحكومية.

من جهته، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتي الدكتور خالد مهدي، في كلمة مماثلة، إن إبراز دور الكويت في مجال حقوق الإنسان ورعاية وتأهيل المسنين يعد تفعيلا لأحد السياسات المدرجة في الخطة الإنمائية للبلاد.

وأضاف مهدي أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الكويت في مجال حقوق الإنسان وتأهيل المسنين يمنحها مكانة دولية متميزة، منوها بالسياسة التي تتبناها وزارة الخارجية الكويتية في هذا الإطار المهم.

وأفاد مهدي بأن الكويت من الدول الفتية إذ تحتل فئة الشباب النسبة الأكبر من سكانها، متوقعا في الوقت ذاته زيادة نسبة أعداد كبار السن خلال الـ20 سنة المقبلة ما يدعو لضرورة أخذ ذلك في الاعتبار ضمن استراتيجيات الكويت المستقبلية.