تطهير خزانات المياه بمدارس شمال سيناء حفاظا على صحة التلاميذ



أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء عن تطهير خزانات المياه في مختلف المدارس على مستوى المحافظة ، وذلك حفاظا على الصحة وطبقًا لخطة وزارة الصحة للعام الدراسي الجديد.

وأكد وكيل وزارة الصحة في المحافظة ، الدكتور طارق كامل ، أنه تم تكليف مراقبي الصحة بالمديرية ، والإدارات الصحية التابعة بتطهير خزانات المياه في المنشآت التعليمية، فضلًا عن تفعيل خطة وزارة الصحة للعام الدراسي الحالي من خلال المرور على المنشآت التعليمية ، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية داخل تلك المنشآت للوقاية والحد من انتشار الأمراض المعدية .

من جانبه، قال مراقب عام صحة البيئة بمديرية الصحة هاني إسماعيل ، إن أعمال صحة البيئة لا تقتصر على تطهير الخزانات في المنشآت التعليمية، ولكنها تشمل كل ما يتعلق بالإصحاح البيئي داخل المنشأة .