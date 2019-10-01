 تطهير خزانات المياه بمدارس شمال سيناء حفاظا على صحة التلاميذ - بوابة الشروق
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تطهير خزانات المياه بمدارس شمال سيناء حفاظا على صحة التلاميذ

خزانات مياه
خزانات مياه
أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 6:30 م | آخر تحديث : الثلاثاء 1 أكتوبر 2019 - 6:30 م


أعلنت مديرية الصحة في محافظة شمال سيناء عن تطهير خزانات المياه في مختلف المدارس على مستوى المحافظة ، وذلك حفاظا على الصحة وطبقًا لخطة وزارة الصحة للعام الدراسي الجديد.
وأكد وكيل وزارة الصحة في المحافظة ، الدكتور طارق كامل ، أنه تم تكليف مراقبي الصحة بالمديرية ، والإدارات الصحية التابعة بتطهير خزانات المياه في المنشآت التعليمية، فضلًا عن تفعيل خطة وزارة الصحة للعام الدراسي الحالي من خلال المرور على المنشآت التعليمية ، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية داخل تلك المنشآت للوقاية والحد من انتشار الأمراض المعدية .
من جانبه، قال مراقب عام صحة البيئة بمديرية الصحة هاني إسماعيل ، إن أعمال صحة البيئة لا تقتصر على تطهير الخزانات في المنشآت التعليمية، ولكنها تشمل كل ما يتعلق بالإصحاح البيئي داخل المنشأة .

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