المحكمة العليا الهندية تلغي حكما أثار غضب أفراد طبقة الداليت







قضت المحكمة العليا الهندية -اليوم الثلاثاء- بإلغاء حكم أثار احتجاجات، وواجه انتقادات لكونه يخفف من القوانين التي تهدف لحماية الطبقات الأدنى في الهند أو أفراد طبقة الداليت.

وكان الحكم الذي صدر في مارس 2018 بشأن مرسوم "الحماية من الأعمال العدائية" قد أوقف الاعتقال الفوري والتسجيل الآلي للقضايا الجنائية ضد المتهمين بارتكاب جرائم بحق أي من أفراد الطبقات الأدنى.

وقالت المحكمة في تفسيرها لحكمها حين ذاك إنه "تم إساءة استخدام" القانون في الماضي، ولكن النشطاء الحقوقيين قالوا إن الحكم سوف يشجع على ارتكاب الأعمال العدائية ضد أفراد الأقليات.

وجاء حكم اليوم بعدما طالبت الحكومة الاتحادية المحكمة العليا بمراجعة قرارها.

وكان سبعة أشخاص على الأقل قد لقوا حتفهم في أعمال عنف شهدتها عدة ولايات عندما احتج أفراد الداليت على الحكومة في أبريل العام الماضي.

وتعد طبقة الداليت الأدنى في نظام الطبقات الهندوسي.

ويُذكر أن دستور الهند يحظر التمييز ضد أفراد طبقة الداليت، ولكن تردد أنه يتم تسجيل حوادث أعمال عدائية وعنف ضد الطبقات الأدنى بالهند بصورة اعتيادية، وكان قد تم تسجيل أكثر من 40 ألف جريمة ضد أفراد هذه الطبقات عام 2016 فقط.