تحتفل الأمم المتحدة في 1 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي للمسنين، ففي ديسمبر 1990 وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتبار الأول من أكتوبر هو المناسبة للاحتفال بالمسنين وإبراز دورهم المجتمعي في نقل خبرتهم للأجيال الحالية، وللتوعية بمشكلاتهم مثل سوء المعاملة وغياب العناية الصحية الملائمة لهم.

وفي يومهم العالمي، تستعرض "الشروق" نماذج من كبار السن حققوا أرقاما قياسية، معتبرين أن العمر "مجرد رقم":

1- بيتي جودهارت

كانت بيتي في طفولتها -وكشأن جميع الأطفال- مبهورة بالألعاب البهلوانية التي تُؤدى بالسيرك، ورغم إتاحة الفرصة لها لتجربة فن الألعاب الهوائية في سن مبكر، إلا أنها رفضت الاستسلام؛ فأصبحت حاملة الرقم القياسي بموسوعة جينيس لعام 2019، كأكبر فنانة تؤدي ألعاب الأرجوحة الطائرة، بعمر 84 عاما و249 يوما.

وقالت بيتي -بعد تحقيقها للرقم القياسي-: "إن تسجيل هذا الرقم القياسي يعني الكثير بالنسبة لي، أنا مندهشة لأنني تمكنت من الوصول إلى هنا، أليس من الممتع القيام بالمستحيل؟".

2- سافيليل جيندوران

وهي مسنة تركية عمرها 86 عاما، وتعيش في دار رعاية المسنين بمنطقة "نارلي دره" في ولاية أزمير، وتسعى لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بلوحة كبيرة رسمتها باستخدام أكثر من 1000 قطعة قماش.

وتمارس سافيليل رسم اللوحات عن طريق تقطيع الأقمشة إلى أجزاء صغيرة، ثم تلصقها بواسطة المكواة على لوحة الرسم.

وشاركت برسوماتها، التي تجاوز عددها الـ100، في 9 معارض مختلفة، وأطلقت على كبرى لوحاتها التي تسعى من خلالها دخول جينيس اسم "جلاء الروح".

3- إيندي شتاينفلت

حقق المسن الأمريكي -البالغ من العمر 71 عاما- رقما قياسيا في مارس الماضي، ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتمرين تحمل بدني خاص.

وذكر موقع "CBS Minnesota" الإخباري، أن إيندي شتاينفلت، من مدينة مينيتونكا بولاية مينيسوتا الأمريكية، حقق رقما قياسيا جديدا لفئته العمرية، في تمرين الثبات الأفقي على مرفقي يديه ورؤوس أصابع قدميه بشكل مستقيم، دون ملامسة بقية أجزاء جسده للأرض لمدة 38 دقيقة.