الأوليمبية تقيم دعوى قضائية في «كاس» لرفع الإيقاف عن رفع الأثقال

أقام مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للفروسية، أمس الإثنين، دعوى قضائية في المحكمة الدولية بمدينة لوزان السويسرية (كاس)؛ للحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف مصر عن المشاركة في البطولات المختلفة لمدة عامين مع تغريم الاتحاد المصري للعبة مبلغ وقدره 250 ألف دولار، على خلفية ضبط سبع حالات منشطات في البطولة الإفريقية للناشئين التي أقيمت بمدينة الفيوم في نوفمبر عام 2016.
وقدمت اللجنة الأوليمبية أكثر من 30 مستندًا في عريضة الدعوى، تؤكدا فيها أن القرار غير صائب، وجاء على غير الحقيقة، بالإضافة إلى التعنت الواضح من قبل اللجنة التي أصدرت القرار، خاصة بعد أن تم توقيع عقوبة الإيقاف على اللاعبين السبعة لمدة أربع سنوات، مضى منها ثلاث سنوات، وبعد هذه العقوبة لا يمكن اتخاذ عقوبة ثانية ضد الاتحاد بأثر رجعي، فضلا عن توقيع العقوبة قبل 48 ساعة فقط من بطولة العالم التي أقيمت بتايلاند مؤخرا، مما يثبت حالة التعنت الواضحة ضد اللاعبين المصريين.
وتقوم اللجنة الأوليمبية فور تسجيل القضية في "كاس" بتقديم طلب إلى الاتحاد الدولي خلال الساعات القليلة المقبلة، متضمنا رقم الدعوى القضائية وتاريخ إيداعها في المحكمة، لرفع الإيقاف عن اللاعبين المصريين للمشاركة في البطولات المختلفة لحين الفصل في الدعوى القضائية من المحكمة المختصة، مع دفع قيمة الغرامة المالية.