الأوليمبية تقيم دعوى قضائية في «كاس» لرفع الإيقاف عن رفع الأثقال

أقام مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للفروسية، أمس الإثنين، دعوى قضائية في المحكمة الدولية بمدينة لوزان السويسرية (كاس)؛ للحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف مصر عن المشاركة في البطولات المختلفة لمدة عامين مع تغريم الاتحاد المصري للعبة مبلغ وقدره 250 ألف دولار، على خلفية ضبط سبع حالات منشطات في البطولة الإفريقية للناشئين التي أقيمت بمدينة الفيوم في نوفمبر عام 2016.

أقام مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للفروسية، أمس الإثنين، دعوى قضائية في المحكمة الدولية بمدينة لوزان السويسرية (كاس)؛ للحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف مصر عن المشاركة في البطولات المختلفة لمدة عامين مع تغريم الاتحاد المصري للعبة مبلغ وقدره 250 ألف دولار، على خلفية ضبط سبع حالات منشطات في البطولة الإفريقية للناشئين التي أقيمت بمدينة الفيوم في نوفمبر عام 2016.

أقام مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية برئاسة هشام حطب، رئيس مجلس الإدارة ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للفروسية، أمس الإثنين، دعوى قضائية في المحكمة الدولية بمدينة لوزان السويسرية (كاس)؛ للحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف مصر عن المشاركة في البطولات المختلفة لمدة عامين مع تغريم الاتحاد المصري للعبة مبلغ وقدره 250 ألف دولار، على خلفية ضبط سبع حالات منشطات في البطولة الإفريقية للناشئين التي أقيمت بمدينة الفيوم في نوفمبر عام 2016.