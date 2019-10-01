حمى الخنازير الإفريقية تتسبب في نفوق مئات الخنازير في المجر

قال كبير مسؤولي الطب البيطري في المجر، لاجوس بوجنار، لمحطة "إم 1" اليوم الثلاثاء، إن العمال في محمية للصيد تقع بالقرب من بودابست، اكتشفوا جثثا لمئات من الخنازير البرية، التي نفقت نتيجة لإصابتها بحمى الخنازير الأفريقية.

وأوضح بوجنار، أن الصيادين يبحثون عن المحمية المحاطة بالاسياج، ويقومون بإبادة باقي أعداد الخنازير؛ بهدف وقف انتشار المرض، كما يبحث العاملون عن جثث الحيوانات خارج السياج المحيط بالمحمية أيضا.

وأضاف بوجنار أن الفيروس ربما يكون قد دخل إلى المحمية عن طريق البشر، ولم يتم الإبلاغ عن أي حالات إصابة بالمرض من المنطقة المجاورة.

وبحسب الخبراء، فإن ظهور المرض لم يكن مرتبطا بحالات الاصابة بحمى الخنازير الأفريقية التي اكتشفت مؤخرا في شرق المجر، على طول نهر تيسزا.

وكان المرض – الذي يسبب حمى عنيفة ومميتة بين الخنازير - وصل إلى أوروبا من إفريقيا. ولا يوجد لقاح ضد الفيروس.