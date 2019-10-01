جونسون ينفي تقديم حكومته لمقترحات بشأن شبكة الأمان الأيرلندية

نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون -اليوم الثلاثاء- تقارير إعلامية قالت إنه أرسل بالفعل إلى بروكسل مقترحات جديدة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، بما في ذلك خطة لنقاط التفتيش الجمركية على مسافة من الحدود الأيرلندية.

وقال جونسون -لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"- إن المقترحات المسربة التي جاءت في تقارير لهيئة الإذاعة الأيرلندية "آر.تي.آي"، والتي قالت إن بريطانيا اقترحت إقامة عدد من نقاط التفتيش الجمركية على بعد عدة كيلومترات من الحدود على الجانبين هي مقترحات عفا عليها الزمن و"غير حقيقية".

وأشار إلى أن بريطانيا لن "تعرض الآن ما سوف تبحثه" على الاتحاد الأوروبي.

كما قال جونسون -لهيئة الإذاعة البريطانية، ردا على سؤال حول تقرير هيئة الإذاعة الأيرلندية-: "إنهم لا يتحدثون عن المقترحات التي سوف نبحثها بالفعل، إنهم يتحدثون عن بعض الأمور التى طرحت في وقت سابق".

وكان وزير الشؤون الخارجية الأيرلندي سيمون كوفني قد قال في وقت سابق إن الخطة التي وردت في التقرير "لا جدوى لها".

وكتب كوفني في تغريدة: "أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا تستحقان الأفضل".

ورفضت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية التعليق حول تقرير هيئة الإذاعة الأيرلندية أو تأكيده، وقالت المتحدثة مينا أندريفا إن المفوضية لم تتلق أي مقترحات من بريطانيا تُرضي جميع أهداف شبكة الأمان الأيرلندية.