جماهير ماينز الألماني تكرم كلوب

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أبرز الموقع الرسمي لفريق ليفربول الإنجليزي، تكريم جماهير فريق ماينز الألماني، للمدرب يورجن كلوب، عقب تتويجه بجائزة أفضل مدرب في العالم، والمقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»

وقامت جماهير فريق ماينز الألماني بتكريم يورجن كلوب خلال مباراتهم ضد فولفسبورج بالدوري الألماني، عن طريق رفع لافتة عملاقة تقديراً لفوزه بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019 مؤخراً.

وكتبت الجماهير على اللافتة: «بالنسبة لنا كان هذا الأمر واضحا طوال الوقت.. والآن أصبح بشكل رسمي، يورجن كلوب هو الأفضل في العالم».

وتولى كلوب المسؤولية الفنية للفريق الألماني لمدة 7 سنوات بين عامي 2001 و 2008، حيث قادهم إلى التأهل للبوندزليجا للمرة الأولى في تاريخ النادي في عام 2004.

وتوج كلوب بجائزة أفضل مدرب في العالم THE BEST وحصل عليها في حفل أقيم في ميلانو يوم الإثنين الماضي.