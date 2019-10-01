رحلة لعبة شطرنج الملاكمة من الرواية للواقع

عُرفت الملاكمة في أذهان الناس بـ"اللعبة العنيفة" التي يربح فيها الأقوى، بينما الشطرنج فهو ساحة نزال الأذكياء المحنكين، لكن اللعبتين كانتا على موعد داخل حلبة قتال حقيقية بعد عقد من الزمان على صدور ذلك التخيل فى إحدى روايات المغامرة الشهيرة.

وعرضت "فرانس 24" تفاصيل نشأة لعبة شطرنج الملاكمة منذ كانت خيالًا في رواية إلى أن انتشرت وأصبح لها اتحادات رياضية حول العالم.

"يتصبب عرقًا ويجاهد لالتقاط أنفاسه يقوم نيكوبول بتحريك الوزير على لوحة الشطرنج بحرص" هذا مقتطف من رواية خط الاستواء للكاتب الفرنسي إنكي بلال عام 1992.

وفي الفصل الأخير من الرواية وضع الكاتب بلال، بطله نيكوبول في مواجهة مع خصمه تجمع بين الملاكمة والشطرنج، ولكن ذلك سرعان ما نزل على أرض الواقع في لعبة شطرنج الملاكمة التي اختتمت آخر فعالياتها نوفمبر الماضي في فرنسا.

ويقول الكاتب بلال، عن تصوره حين رسم ذلك المشهد في روايته أنه كان يبحث عن شيء يدمج كافة الإمكانيات للإنسان حيث تأتي القوة من رياضة الملاكمة، والدهاء من رياضة الشطرنج وكليهما يحمل السمات النبيلة.

وفي عام 2003 أخرج الألمانى إيب روبينغ، اللعبة من صفحات الكتاب إلى حلبة حقيقية، وكان أحد أول متنازلين فى تلك اللعبة بينما تم إنشاء اتحاد ملاكمة الشطرنج العالمي.

واليوم يوجد 10 اتحادات للعبة في دول مختلفة أبرزها ألمانيا وبريطانيا والهند ينضوي تحتها 3500 لاعب أغلبهم رجال.

ويصف توماس كازانوف أول بطل فرنسي يتصدر منافسي اللعبة تلك اللعب بأنها متكاملة تجمع بين العقل والبدن بينما تكسر الصور النمطية عن لاعبي الملاكمة أنهم مجرد حمقى وعن لاعبي الشطرنج أنهم مجرد مفكرين لا يتمتعون باللياقة البدنية.

وتقسم المباراة فى تلك اللعبة لـ11 جولة 5 منها للملاكمة و6 للشطرنج وتستمر المباراة لـ45 دقيقة كحد أقصي.

وعندما يلعب الشطرنج خلال المباراة فإن الخصمين يبقيان عاريين إلى الخصر بينما يرتديا خوذة مخصصة لعزل الصوت ليستطيعا التركيز، بينما يصرخ الجمهور مع كل نقلة شطرنج.

وبالنسبة لكزانوف فكان يحب الشطرنج وهو طفل بينما أقبل على الكيك بوكسينج في مراهقته ولكنه وجد ضالته أخيرًا ليدمج بين أفضل لعبتين لديه.

ويقول كازانوف أن على اللاعب تصفية ذهنه في كل جولة شطرنج تتلو الملاكمة، لأن الشطرنج هنا لا يلعب في غرفة هادئة تحوي كوبًا من الماء وبعض الطعام، ولكن بدلًا من ذلك يلعب المتباري وهو يتعرق وينزف ولا يدري ما سيواجه.

وفي تلك اللعب يحسم المباراة ضربة قاضية على الحلبة أو قتل الملك على لوحة الشطرنج.

ويقول جيلون سلانكن رئيس الاتحاد الفرنسى لللعبة إنها شبيهة بمصارعة الثيران فلا يتنازل أي خصم عن إنش واحد في النزال.

والآن حينما دخلت لعبتي التزلج ورقص الهيبهوب الألعاب الأولومبية فهل للعبة ملاكمة الشطرنج فرصة كذلك.