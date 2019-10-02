الأمم المتحدة: غرق أكثر من ألف مهاجر ولاجئ في البحر المتوسط هذا العام

قالت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن أكثر من ألف مهاجر ولاجئ توفوا في البحر المتوسط هذا العام وهو العام السادس على التوالي الذي يتخطى فيه هذا العدد حاجز الألف.

ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى استئناف عمليات البحث والإنقاذ والاعتراف بالدور الهام الذي تقوم به سفن منظمات الإغاثة في إنقاذ الأرواح من البحر.

وقال تشارلي ياكسلي المتحدث باسم المفوضية في بيان ”مأساة البحر المتوسط يجب ألا تستمر“.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية المغربية أنه تم العثور على جثث خمسة مهاجرين قبالة ساحل المغرب على المحيط الأطلسي قرب مدينة الدار البيضاء يوم الاثنين، مما يرفع عدد قتلى قارب غرق يوم السبت إلى 12.

وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقا مع تركيا في 2016 لوقف تدفق اللاجئين والمهاجرين من تركيا إلى اليونان. وتظهر أرقام المفوضية تراجعا حادا في عدد المهاجرين من تركيا من ذروة بلغت أكثر من مليون شخص في 2015 إلى حوالي 78 ألفا حتى الآن هذا العام. وتحولت حركة المهاجرين واللاجئين حاليا إلى حد بعيد إلى ليبيا وبلدان أخرى بشمال أفريقيا.

وقالت ليز تروسيل المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لتلفزيون رويترز ”بالطبع عدد من يحاولون عبور البحر المتوسط أقل بكثير. يشير ذلك إلى أن الرحلات ذاتها أشد خطورة“.

وأضافت ”تجدر الإشارة أيضا إلى أن 70 بالمئة من الوفيات تحدث في الواقع في وسط البحر المتوسط، خاصة لأشخاص يحاولون العبور من ليبيا إلى إيطاليا أو مالطا“.

وبحسب أرقام مفوضية الأمم المتحدة والموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، فقد لاقى أكثر من 18 ألف شخص حتفهم أثناء عبور البحر المتوسط منذ عام 2014.