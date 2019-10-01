عبد الدايم: منتخب الطائرة جاهز بالقوة الضاربة لمواجهة أستراليا

قال أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة الطائرة، ورئيس بعثة المنتخب الوطني الأول للرجال، المتواجد حاليا باليابان للمشاركة في بطولة العالم التي تنطلق اليوم، ولمدة 15 يومًا، إن لاعبوا الفراعنة جاهزون للقاء المنتخب الأسترالي في أولى مبارياته بالبطولة والتي تقام في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم الثلاثاء.
وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة الهولندي جيدو، سوف يدفع بالقوة الضاربة والأوراق الرابحة للسيطرة على اللقاء، مضيفًا أنه اجتمع مع اللاعبين والجهاز الفني وحثهم على بذل أقصى جهد من أجل الفوز بالمباراة والتي سوف تكون دافعًا قويًا في المباريات المقبلة لتحقيق نتائج إيجابية، مشددًا على أن اللاعبين تعاهدوا على تقديم كل ما لديهم للإعلان عن الكرة الطائرة المصرية في هذا المحفل العالمي الذي يجمع عظماء الكرة الطائرة في العالم.
وأضاف أن المنتخب يلعب البطولة التي يشارك فيها 12 منتخبا من دور واحد، بخوض 11 مباراة في 15 يوما، ويحصل المنتخب على أربعة أيام راحة خلال البطولة، ثم يلعب منتخبنا مع إيران والبرازيل وكندا وروسيا أيام 2 و4 و5 و6 أكتوبر على الترتيب، ثم يلعب مع منتخبات إيطاليا وبولندا واليابان أيام 9 و10 و11، ويواجه منتخبات تونس والأرجنتين وأمريكا أيام 13 و14 و15.
وتضم البعثة 20 فردا ، بواقع 14 لاعبا ، و6 أعضاء الجهاز الفنى والطبى ، واللاعبون هم أحمد صلاح وهشام يسري وعبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد وعمر تايسون ومنصور محمد ومحمد عادل ومحمد محسن ورضا شبل وعبد الرحمن سعود ومحمد رضا وأحمد عبد العال ، ويضم الجهاز الفنى والإدارى والطبي، الهولندي جيدو مديرا فنيا ، وأحمد عاشور مدربا ، والدكتور أحمد سعودي طبيبا ، وسامح ظلام للعلاج الطبيعي ، ورجب قطب محللا ، وشريف الشمرلي مديرا للمنتخبات الوطنية .