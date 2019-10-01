عبد الدايم: منتخب الطائرة جاهز بالقوة الضاربة لمواجهة أستراليا

قال أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة الطائرة، ورئيس بعثة المنتخب الوطني الأول للرجال، المتواجد حاليا باليابان للمشاركة في بطولة العالم التي تنطلق اليوم، ولمدة 15 يومًا، إن لاعبوا الفراعنة جاهزون للقاء المنتخب الأسترالي في أولى مبارياته بالبطولة والتي تقام في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم الثلاثاء.

قال أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة الطائرة، ورئيس بعثة المنتخب الوطني الأول للرجال، المتواجد حاليا باليابان للمشاركة في بطولة العالم التي تنطلق اليوم، ولمدة 15 يومًا، إن لاعبوا الفراعنة جاهزون للقاء المنتخب الأسترالي في أولى مبارياته بالبطولة والتي تقام في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم الثلاثاء.

قال أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة الطائرة، ورئيس بعثة المنتخب الوطني الأول للرجال، المتواجد حاليا باليابان للمشاركة في بطولة العالم التي تنطلق اليوم، ولمدة 15 يومًا، إن لاعبوا الفراعنة جاهزون للقاء المنتخب الأسترالي في أولى مبارياته بالبطولة والتي تقام في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم الثلاثاء.