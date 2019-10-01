تمكن فيلم "Joker" من نيل إشادة النقاد، وذلك أثناء عرضه في مهرجاني تورنتو السينمائي الدولي وفينيسيا السينمائي الدولي.

وجدير بالذكر أن الفيلم نال جائزة أفضل فيلم في مهرجان فينيسيا، ويعد من أكثر الأفلام التي يتشوق الجمهور لانطلاقتها التجارية في هذا العام.

ومن مجلة ديدلاين، عبر بيت هاموند عن دهشته وإعجابه بأداء خواكين فينيكس الذي يقوم ببطولة الفيلم قائلاً: "أداء مذهل ومفعم بالمغامرة والأصالة، إلى الدرجة التي ستدفع المشاهدين إلى اعتباره أبرز المرشحين لنيل جائزة الأوسكار منذ الآن"، كما توقف هاموند عند أداء باقي طاقم العمل "إن أداء الممثلين في الأدوار المساعدة أكثر من رائع".

وعن القلق الذي يساور بعض الجماهير حيال كون الفيلم ينتمي إلى عالم أفلام الأبطال الخارقين، وبالتالي قد يكون نسخة مكررة من هذه الأفلام، طمأن موقع إنديواير الجميع في عنوانه "Joker" سيغير مفهوم أفلام الأبطال الخارقين إلى الأبد"، ويوافقه هذا الرأي براندون دايفس من موقع كوميك بوك دوت كوم "لا يوجد فيلم يضاهي Joker في فئة أفلام الأبطال الخارقين". وجاء عنوان فوربس "Joker أحد أفضل أفلام العام 2019".

وعند الانتقال إلى الجوانب الفنية من الفيلم، قال دايفيد روني من موقع هوليوود ريبورتر، "إن العمل الذي قام به مارك فرايدبيرج فيما يخص تصميم الإنتاج مذهل ومنسجم مع أجواء الفيلم"، كما قال دايفيد أولريخ من موقع انديواير "إن مجهود لورانس شير في فوتوجرافيا الفيلم متميزة ورائعة".